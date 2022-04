Il Vico Equense è alle battute finali, parla mister Ferrara

Agli sgoccioli di questo campionato, nell’attesa dell’ultima gara contro il Salernum Baronissi, insieme a Mister Ferrara, abbiamo tirato le somme di questa bellissima annata.

𝙌𝙪𝙖𝙡𝙞 𝙚𝙧𝙖𝙣𝙤 𝙞 𝙨𝙪𝙤𝙞 𝙤𝙗𝙞𝙚𝙩𝙩𝙞𝙫𝙞? 𝙎𝙤𝙣𝙤 𝙨𝙩𝙖𝙩𝙞 𝙧𝙖𝙜𝙜𝙞𝙪𝙣𝙩𝙞?

“Il mio obiettivo è stato sempre capire se ci sapessi fare con una squadra di adulti. Oggi tutti vogliono fare gli allenatori ma per me è un compito bello ma molto difficile, soprattutto nel mondo dilettantistico. Dopo 8 mesi, posso dire che i mie obiettivi li ho raggiunti a pieno, dato che lo scopo di un allenatore al di là dei risultati pattuiti con la società, è quello di lasciare ad ogni individuo un qualcosa di positivo ed io penso di esserci riuscito.

Conoscevo le mie potenzialità e ci ho sempre creduto. Sono soddisfatto anche per il raggiungimento degli obiettivi societari. La società mi ha chiesto un campionato tranquillo ma allo stesso tempo divertente e pieno di soddisfazioni, con l’ulteriore obiettivo di trarre il massimo e valorizzare una rosa giovanissima. Vedendo le statistiche e soprattutto i risultati, ci siamo divertiti.”

𝙌𝙪𝙖𝙡 è 𝙨𝙩𝙖𝙩𝙤 𝙞𝙡 𝙢𝙤𝙢𝙚𝙣𝙩𝙤 𝙥𝙞ù 𝙗𝙚𝙡𝙡𝙤 𝙙𝙞 𝙦𝙪𝙚𝙨𝙩𝙖 𝙨𝙩𝙖𝙜𝙞𝙤𝙣𝙚?

“Ce ne sono due: Il primo è stato quel filotto di partite fatte tra ottobre e novembre, dove vincemmo 4 partite di seguito, inclusa la gara contro la corazzata San Marzano! Il secondo momento più bello è stato sicuramente la vittoria contro il Costa d’Amalfi. Per una sera il Vico Equense era in testa alla classifica!”

𝘾𝙤𝙨𝙖 𝙥𝙤𝙧𝙩𝙚𝙧à 𝙘𝙤𝙣 𝙨é 𝙙𝙞 𝙦𝙪𝙚𝙨𝙩𝙖 𝙨𝙩𝙖𝙜𝙞𝙤𝙣𝙚?

“Questa esperienza mi ha dato tanto materiale da studiare, da modificare e da analizzare. Questo percorso inoltre mi ha dato tanto, ma al tempo stesso è stato molto difficile e pieno di insidie. Però, grazie al mio vice Gerardo Franza e tutto lo staff, siamo stati molto bravi a portare la “barca al porto in anticipo”.”

𝙀’ 𝙩𝙚𝙢𝙥𝙤 𝙙𝙚𝙞 𝙧𝙞𝙣𝙜𝙧𝙖𝙯𝙞𝙖𝙢𝙚𝙣𝙩𝙞 𝙚 𝙙𝙚𝙞 𝙨𝙖𝙡𝙪𝙩𝙞!

“Ringrazio in primis la società che mi ha dato la possibilità di mettermi in mostra. Un ringraziamento speciale va poi al mio collaboratore Gerardo Franza che mi è stato vicino per tutto il percorso e mi ha aiutato tanto, facendomi ragionare e dandomi la forza di non mollare mai. Ritornare dopo 19 anni a Vico da allenatore e raggiungere l’ obiettivo prefissato con la società con tante vittorie, non può che rendermi felice.

Un ringraziamento va anche ai ragazzi. Senza di loro, oggi, non stavamo rilasciando questa intervista. Li ringrazio ad uno ad uno, compresi quelli che sono andati via. Sono stati eccezionali e da loro ho imparato tanto. Nella vita bisogna essere umili e riconoscere i propri limiti! Il calcio insegna tanto e questa passione deve essere coltivata. Un ringraziamento speciale e un saluto va anche a Mister Giovanni Macera che ha creduto in me e mi ha proposto questa avventura. Infine voglio ringraziare tutto lo staff ed in particolare Adelina, per il costante aiuto in questa stagione. Un grazie a tutte le belle persone che ho conosciuto a Vico e a tutti i tifosi!”