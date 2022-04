Il Taccuino di Baudelaire, San Marco di Castellabate, una waterbike per la Principessa di Giovanni Farzati

Aprile, tempo di Palio a San Marco, non piu’ una barca a remi ma una barca a pedali. Sabato 23, tra le novità del 4 Palio vivi San Marco, ci sarà una rivisitazione del gioco della Principessa. A differenza delle precedenti edizioni, non sarà eseguito con il classico gozzo remi ma con l’innovativa waterbike, biciclette che corrono sull’acqua veloci e sicure,”una Principessa in versione due”,rivoluzionaria e con una sorpresa..grazie a Giovanni Pisciottano e il Circolo Nautico Punta Tresino