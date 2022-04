Il Sorrento Juniores verso il Real Aversa. Il Sorrento Juniores pareggia con il Nola e mister Russo analizza la gara: “Partita tosta come ci aspettavamo, abbiamo avuto la fortuna di andare in vantaggio subito, però poi si è spento qualcosa. Il Nola ha disputato un ottimo match, mentre ai miei non ho capito cosa sia successo: ci siederemo insieme per capire un po’. Volevamo fare un regalo ad un nostro tesserato che ha avuto un grave lutto in famiglia, ma non ci siamo riusciti. Ora testa bassa a lavorare”. I rossoneri infatti hanno l’obiettivo di conservare il primo posto in classifica, vincendo sabato prossimo con il Real Aversa e approfittando dello scontro diretto tra il Francavilla e il San Giorgio.