Il Sorrento Juniores è ad un passo dal traguardo. Grandissima vittoria del Sorrento Juniores, ma soprattutto una fantastica impresa dei rossoneri in trasferta. L’obiettivo della penultima giornata di campionato era la vittoria per assicurarsi il primo posto in classifica e, ad Aversa, in un match tutt’altro che facile i ragazzi di mister Russo ce l’hanno fatta. Nonostante la rete dei padroni di casa alla fine del primo tempo, nella ripresa Boiano e Molinini ribaltano la partita e portano i 3 punti in costiera. Ora, contro il Lavello basterà un pareggio per accedere agli ottavi della fase finale.