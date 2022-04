Il Sorrento Juniores batte la Casertana e continua a sognare. Mister Russo l’aveva anticipato: “siamo carichi e concentrati”, aveva detto e, in effetti, la difficile trasferta dei rossoneri ad Arienzo è stata una partita dominata e vinta per 3-0 dai suoi. Tre gare al termine del campionato, 7 punti sopra alla seconda San Giorgio e testa al prossimo match con il Nola per continuare questo cammino strepitoso!