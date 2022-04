Il Sorrento Juniores al penultimo giro di boa. Per la 21esima giornata di campionato, che corrisponde alla penultima partita, il Sorrento Juniores andrà in scena ad Aversa sabato pomeriggio alle 16. I rossoneri, primi in classifica, hanno l’obiettivo di conquistare il titolo del girone M, ma dovranno scontrarsi contro l’ostico Real Aversa, 17 punti in meno in classifica, che all’andata rimediò un pareggio a reti inviolate.