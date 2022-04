Il Sorrento Futsal U19 va in finale. Il Sorrento Futsal U19 è la prima finalista della Coppa Campania! Partita entusiasmante quella contro la Libertas Cerreto, che era in vantaggio di 3 gol e si è fatta rimontare nel recupero. Ai calci di rigore, poi, decisivo è stato anche il portiere Del Santo, che para due penalty. Termina 7-6 per i rossoneri grazie alle doppiette di Serratore, Anzalone e De Cristofaro e alla rete di Cesaro.