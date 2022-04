Il Sorrento Futsal resta in C1, le parole di mister Breglia. Torna a parlare mister Breglia che, nelle ultime partite aveva preferito la concentrazione alle parole in sala stampa. “Abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati ad inizio anno con la società – esordisce il mister -. Mantenere la categoria, giocare un buon Futsal e fare crescere i giovani è la giusta conclusione si è vista con la partita di oggi dei ragazzi. Due settimane ad alta concentrazione negli allenamenti, nei video…sono stati tutti eccezionali. Non so se sarò io l’allenatore il prossimo anno – continua -, ma nel caso non lo sia, auguro alla società che questo sia solo un punto di partenza, perché lo meritano”.