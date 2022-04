Il Sorrento Futsal esprime la solidarietà per ciò che è accaduto al Turuziello. Oggi un terribile incendio ha colpito l’Azienda Agrituristica il Turuziello, nostro storico partner. Tutta la famiglia del Sorrento Futsal esprime la più profonda solidarietà al Dirigente e soprattutto amico Benedetto De Gregorio e alla sua famiglia per questa immane disgrazia. Come tu hai sempre sostenuto noi, ora saremo noi a farlo con te. Forza Benedetto. Forza Turuziello!