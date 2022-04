Il Sant’Agnello raggiunge la salvezza in Eccellenza. Una grande gioia …raggiungere la salvezza nel campionato di ECCELLENZA , qualcuno potrebbe dire tanto clamore per così poco …ditelo a chi vive il campo 24h al giorno ….a chi sacrifica la famiglia per trasmettere ad un gruppo di GIOVANI la sua esperienza la sua passione infinita per questo magnifico sport ….ditelo al presidente che crede e crederà sempre nei GIOVANI ….ditelo a chi vive per questo sport.