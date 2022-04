Il Real Agerola Futsal vince la Coppa Campania della stagione 2021/2022. Il match con il San Ludovico termina 3-3 ai regolamentari e 7-3 ai supplementari. “Sudore e sacrificio tagliano traguardi entusiasmanti”, scrive il club. Anche il Futsal Coast si complimenta per questo trofeo vinto: “Complimenti agli amici del Real Agerola Futsal per aver vinto meritatamente la Coppa Campania Serie C2, avete mostrato all’intera regione la vostra bella realtà che rende onore a voi e all’intera Costiera Amalfitana. Tanti complimenti da parte nostra con l’augurio di incontrarci presto in campo!”.