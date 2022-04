Il re degli hamburger Egidio Cerrone festeggia ad Amalfi i 18 anni d’amore con la sua Teresa

Egidio Cerrone, imprenditore nato nel quartiere napoletano di Pianura, ha due occhi azzurri ed un viso simpatico incorniciato da barba e capelli rossi. In tanti hanno imparato a conoscerlo meglio grazie al blog “Le avventure culinarie di Puokemed” nel quale racconta le sue esperienze culinarie e regala ricette gustose con un interesse particolare per i grandi classici napoletani: dal soffritto alla vera genovese passando anche per la braciola di cotica. Dallo street food alle hamburgherie per un successo enorme grazie alla bontà e ricchezza delle sue creazioni. I suoi panini hanno nomi evocativi e immediati con ingredienti genuini, tradizionali ma anche innovativi che vengono coniugati insieme sapientemente.

Il suo cuore batte per la bella Teresa che a marzo 2020 gli ha regalato Andrea, uno splendido bimbo dai capelli rossi come il suo papà. E ieri Egidio e Teresa hanno festeggiato i 18 anni di fidanzamento e lui, con un gesto romantico, ha deciso di sorprendere la sua compagna portandola ad Amalfi. Ed ha postato una foto che li ritrae insieme accompagnata da un bellissimo post: «Cara Terri, dopo aver perso la cognizione del tempo tra Puok, Comicon e matrimoni, ieri sera a letto ci siamo resi conto che oggi sarebbe stato il 26 aprile, il giorno del nostro anniversario di fidanzamento, 18 ANNI. E tu mi hai detto, stanca morta, che non riuscivi neanche a ragionare; infatti, due minuti dopo sei crollata tra le mie braccia e sei partita con un trenino niente male, tenerissima e buffa. Ci siamo addormentati con la consapevolezza che non avremmo fatto nulla, e invece è stato bello stamattina accompagnare Andrea a scuola e decidere a volo di girare per la tangenziale. È stato bello decidere a metà strada che saremmo andati per qualche ora ad Amalfi a fare una passeggiata e a mangiare un boccone. È stato bello cantare a squarciagola le nostre canzoni, dirci ti amo ogni tanto, avere qualche ora per iniziare a parlare del nostro matrimonio. Ed è stato bellissimo quando abbiamo ascoltato quella canzone di @lorenzojova che conoscevo poco e che parla così tanto di te, e di noi. Ti lascio qui il primo pezzo e te lo dedico per celebrare la nostra storia, che oggi diventa maggiorenne. Ti amo:

“Proverò a pensarti mentre mi sorridi

La capacità che hai di rasserenare

Mi hai insegnato cose che non ho imparato

Per il gusto di poterle reimparare

Ogni giorno mentre guardo te che vivi

E mi meraviglio di come sai stare

Vera dentro un tempo tutto artificiale

Nuda tra le maschere di carnevale

Luce dei miei occhi, sangue nelle arterie

Selezionatrice delle cose serie

Non c’è niente al mondo che mi deconcentri

Non c’è cosa bella dove tu non c’entri

Dicono “finiscila con questa storia

Di essere romantico fino alla noia”

Certo hanno ragione, è gente intelligente

Ma di aver ragione non mi frega niente

Voglio avere torto mentre tu mi baci

Respirare l’aria delle tue narici

Come quella volta che abbiamo scoperto

Che davanti a noi c’era uno spazio aperto

Che insieme si può andare lontanissimo

Guardami negli occhi come fossimo

Complici di un piano rivoluzionario

Un amore straordinario”

Tuo, Egi».