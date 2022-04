Il Porto Turistico di Capri indice una selezione pubblica per l’assunzione di 21 stagionali. Ecco tutti i particolari

Capri. La società P.T.C. (Porto Turistico di Capri ha indetto un a Bando per la selezione ad evidenza pubblica per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione a tempo determinato a carattere stagionale di 21 figure professionali, in attuazione della programmazione di fabbisogno triennale di personale per le annualità 2022-2024.

Nello specifico, il Porto Turistico cerca:

– 6 impiegati amministrativi con inquadramento nel 4° livello del c.c.n.l. settore turismo e pubblici esercizi – area porti ed approdi;

– 6 operai qualificati addetti ai servizi portuali con inquadramento nel 5° livello del c.c.n.l. settore turismo e pubblici esercizi – area porti ed approdi;

– 3 operai comuni addetti ai servizi generali con inquadramento nel 6° livello super del c.c.n.l. settore turismo e pubblici esercizi – area porti ed approdi;

– 4 operai comuni addetti ai servizi generali per guida courtesy car con inquadramento nel 6° livello del c.c.n.l. settore turismo e pubblici esercizi – area porti ed approdi;

– 2 operai specializzati addetti ai servizi generali per mansioni di conduttore battello spazzamare e per mansioni di giardiniere responsabile del verde con inquadramento nel 4° livello del c.c.n.l. settore turismo e pubblici esercizi – area porti ed approdi.

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata unicamente mediante la modalità telematica entro le ore 12 del giorno 29 aprile 2022.