Il Napoli vuole blindare il quarto posto. Svanito ogni possibilità di agguantare Milan e Inter, ora al Napoli non resta di terminare il campionato tra i primi quattro per partecipare a settembre al girone di Champions League. E’ l’ultimo obiettivo che rimane alla squadra del signor Spalletti dopo la sciagurata partita con l’Empoli. Nei 10 minuti finali è successo di tutto, quello che i tifosi non si aspettavano. In vantaggio di 2 gol, la squadra subisce in pochi minuti prima il pareggio, poi il terzo gol empolese. Roba da non credere. Quello che ha combinato Meret ha del clamoroso, una paperissima che rimarrà, chissà per quanto tempo nella memoria del popolo napoletano. Sui social ovviamente criticatissimo il lungagnone portiere, e si auspicano di darlo via a un’altra squadra per il prossimo campionato. Una sconfitta incredibile che ha fatto infuriare il presidente e mettere in ansia Spalletti. Falliti tutti gli obiettivi, ora non rimane di mettersi di buzzo buono e centrare la qualificazione per la Champions, ma attenzione alla Juve che è dietro l’angolo. Non sia mai se il Napoli fallisce pure questo. Detto questo, per lo scudetto è un affare tra Milan e Inter. Però la squadra di Inzaghi mercoledì sera gioca fuori casa la gara di recupero col Bologna. In caso di vittoria sorpassa il Milan e sarà un finale schioppettante.