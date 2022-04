Il Napoli benda tre volte la Dea. Dopo la pausa per le nazionali, gli azzurri di Spalletti, vestiti con la iconica maglia rossa, arrivano al Bentegodi per affrontare l’Atalanta. In campo Zanoli per l’infortunato di Lorenzo e Juan Jesus e Mertens per gli squalificati Rrahmani e Osimhen, mentre dall’altro lato Zapata parte dalla panchina. L’Atalanta fa gioco ma il Napoli difende bene: al 14′ Mertens si procura un rigore che Insigne finalizza divinamente, dedicando la rete al figlio che domani compie gli anni Lo stesso Insigne al 37′ pennella una punizione direttamente sul sinistro di Politano, che la mette in rete ed è 2 a 0 per gli azzurri. Nella ripresa l’Atalanta parte con il piede sull’acceleratore e accorcia le distanze con De Roon. Sul finale Spalletti apporta cambi e il subentrato Elmas sfrutta un contropiede di Lozano per decretare il risultato finale: Atalanta – Napoli 1-3 e gli azzurri continuano a crederci.