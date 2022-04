Il Modena torna in serie B, complimenti al vicano Marco Armellino. Il Modena torna in serie B dopo 6 anni. Grandissima soddisfazione per Marco Armellino, 32enne centrocampista originario di Vico Equense, che quest’anno ha contato 34 presenze nella compagine emiliana e 3 gol, dando un forte contributo alla promozione alla serie cadetta. Armellino nella sua carriera vanta due stagioni nel Sorrento e due nel Vico Equense, che ha trascinato dall’Eccellenza alla serie C, per poi proseguire con la Reggina, Cremonese, Matera, Lecce e Monza.