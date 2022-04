Il mese di Maria al Santuario di Pompei. È un mese mariano ricco di appuntamenti quello del Santuario della Vergine del Rosario di Pompei. Da domenica 1° maggio, infatti, tanti sono gli eventi, le celebrazioni e i momenti di preghiera in programma nel Tempio mariano.

Riprende il “Buongiorno a Maria”. Dal lunedì al sabato, alle 6.30, come da tradizione, si reciterà la preghiera con la quale i fedeli affidano il nuovo giorno che inizia alla Madonna. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta su Tv2000, l’emittente della Conferenza Episcopale Italiana, visibile sul canale 28 del digitale terrestre, 18 di tivùsat e 157 di Sky.

Ogni giorno, per l’intero mese di maggio, Tv2000 trasmetterà, inoltre, sempre in diretta televisiva, la santa Messa delle 7, delle 8.30 e delle 19.

L’8 maggio, sarà celebrata la Supplica. A presiedere il rito, quest’anno, sarà il cardinale Mario Grech, Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi. In preparazione al giorno solenne, il 6 maggio, 83° anniversario di Dedicazione della Basilica, ci sarà la Discesa del Quadro, mentre, il 7, alle 20, avrà inizio la Veglia mariana che avrà il suo culmine nella Celebrazione Eucaristica delle 24, presieduta dall’Arcivescovo, monsignor Tommaso Caputo.

Sabato 14 e sabato 21, in programma, nel Piazzale “San Giovanni XXIII” alle 19.45, la Via Pacis. Il programma prevede la recita del Rosario per la pace universale e la processione auxflambeaux verso il Santuario, attraversando Piazza Bartolo.Infine, il rito della Chiusura del Quadro. Intanto, sempre nel Piazzale “San Giovanni XXIII”, il 1°, il 15, il 22 e il 29 maggio, saranno celebrate le sante Messe all’aperto alle 9.30, alle 10.30 e alle 18.30.

Il 28 maggio, Pompei accoglierà i grandi pellegrinaggio a piedi dell’ultimo sabato del mese mariano, in particolare quelli delle Diocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia e Napoli.

I fedeli non dovranno più provvedere a prenotare la partecipazione ad alcuna celebrazione.