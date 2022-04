Gli sposi hanno voluto coniare l’hashtag #ripartiamo per dare un segnale di ripartenza e ripresa. Grandi ospiti hanno invece allietato gli invitati con la loro esibizione a cominciare con

Daniele Vitale Sax che ha suonato in chiesa l’ Halleluja, fuori la chiesa Stay, divenuta la colonna sonora di questo grande amore, ed ha animato il dopo pranzo con il suo straordinario Show. Anche il noto cantante Luca Sepe con Rafelopazz hanno regalato 40 minuti di gags esilaranti e Pariodie tra le piu’ famose del loro repertorio. Non sono mancati videomessaggi di amici artisti come Ciro Giustiniani ed Enzo e Sal di Made In sud e tutti il cast della Melarido. Pierluigi e Martina ringraziano inoltre Giuseppe Croce che ha presentato magistralmente questo evento speciale. Nunzia e Gigi per l’organizzazione e la parte musicale. Illya e Gabriele Silvestri per il prezioso supporto tecnico. L’Hotel San Michele con tutto il suo Staff tutti gli artisti che hanno voluto contribuire regalando momenti speciali per questo matrimonio e tutti gli invitati che hanno reso questo matrimonio unico, anche perchè in un periodo difficile come questo hanno voluto rendere questo giorno piu’ sicuro raccogliendo l’invito degli sposi di effettuare il tampone. VOGLIAMO RINGRAZIARE Antonio D’agostino, Andrea Costa e tutto il loro staff per le foto e questo meraviglioso Video – Pierluigi & Martina.