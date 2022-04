IL DIABETE SI VINCE A TAVOLA. CONVEGNO FIDAPA PENISOLA SORRENTINA

Gabriele Riccardi è Professore presso Università di Napoli Federico II, Ordinario di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo. É Direttore dell’Unità Complessa di Diabetologia presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria.É stato Presidente della Società Italiana di Diabetologia – SID ed Editor-in-Chief della rivista scientifica Nutrition Metabolism and Cardiovascular Diseases. Ha ricevuto il Premio Celso per i suo importanti contributi scientifici sul diabete a livello internazionale. Fa parte del Board Scientifico della Fondazione Barilla Center for Food and Nutrition e della Nutrition Foundation of Italy.