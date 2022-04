Il Costa d’Amalfi festeggia la salvezza. Il fortunatissimo derby con il Sant’Agnello ha decretato la salvezza diretta del Costa d’Amalfi. Una salvezza ottenuta con sacrificio e sudore da parte di un gruppo ben collaudato, come spiegato da capitan Proto: “Non mi sono mai esposto più di tanto, specialmente sui social, non fa parte del mio essere… ho sempre dato tanto peso alle parole e penso che ogni cosa va detta e fatta con i tempi giusti. Per me è stato un anno particolare, ho dovuto affrontare un po’ di infortuni, è stato il mio primo anno da capitano e tutto ciò mi ha permesso di crescere, battaglia dopo battaglia. Non si finisce mai di crescere e ci saranno sempre degli errori commessi, ma l’importante, come mi sono sempre detto, da capitano, da giocatore, è dare il massimo, sempre e comunque e imparare dagli errori. Ora si, voglio ribadire che sono fiero di noi, del lavoro che abbiamo fatto; nonostante alti e bassi abbiamo sempre, sempre lavorato da professionisti e abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Grazie ai miei compagni di squadra, a chi mi è stato più vicino e ha combattuto queste battaglie con me, al nostro staff e a tutte le persone, della società e non, che ci sono state vicine durante l’anno. Ora godiamoci questa salvezza, la costiera lo merita. Forza CDA!”. E intanto i festeggiamenti si sono conclusi con il consueto bagno.