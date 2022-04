Il Consiglio di Stato dà ragione al Comune di Maiori contro Lido storico di Erchie

Il Comune di Maiori con ordinanza n. 48 del 12.9.2016 aveva ingiunto la demolizione delle opere in cemento della struttura balneare del “Lido Adriana” di Erchie. Il concessionario del Lido aveva impugnato il provvedimento di demolizione davanti il TAR per la Campania, sede di Salerno, che accoglieva il ricorso giudicando illegittimo il provvedimento del Comune.

L’amministrazione comunale a questo punto ricorreva al Consiglio di Stato che in data 11/03/2022, sent. N. 01738/2022, sentenziava a favore del Comune confermando l’ordinanza di demolizione delle opere murarie del Lido in questione.