Il Comune di Vietri sul Mare in cerca di tre autisti a tempo indeterminato: ecco come candidarsi. Il Comune di Vietri sul Mare ha indetto un concorso pubblico per esami per l’assunzione di 3 autisti a tempo indeterminato, part time (18 ore settimanali), posizione economica “B3”.

Le figure professionali ricercate dovranno svolgere attività di conduzione di veicoli e/o mezzi d’opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria C e CQC, per attività di raccolta, carico/scarico ed operazioni accessorie, trasporto, movimentazione rifiuti in qualità di operatore unico o in selezione con altro operatore con inserimento nell’organico dell’Ente stesso.

Si occuperà altresì del trasporto dei rifiuti nei luoghi di smaltimento; di caricare e scaricare i rifiuti; di controllare lo stato dei cassonetti e segnalare la necessità di interventi di manutenzione; raccogliere i rifiuti differenziati; provvedere al ritiro dei rifiuti presso le industrie, luoghi pubblici o edifici; svolgere attività di manutenzione ordinaria o straordinaria su attrezzature, impianti o macchinari; gestire e preparare il materiale necessario alla pulizia.

Questi i requisiti per poter partecipare:

essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea o extraeuropeo, secondo quanto previsto dall’art. 38 D.Lgs. n. 165/2001;

età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti in materia di quiescenza;

possesso dei diritti civili e politici;

non essere escluso dall’elettorato politico attivo o non essere stato destituito o dispensato dal servizio presso la Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né per esser stato dichiarato decaduto da un impegno statale per aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o di non essere stato licenziato dalle Pubbliche Amministrazioni per motivi disciplinari o per giusta causa;

non aver riportato condanne penali o non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;

non essere stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;

non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario previsto dal D.Lgs. 231/01 e ss.mm.ii.;

essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva per i soggetti tenuti all’assolvimento di tale obbligo;

di possedere l’idoneità fisica specifica per le funzioni afferenti al profilo professionale ricercato, consistente nella mancanza di patologie che possano compromettere l’espletamento dei compiti e delle funzioni attinenti la mansione.

Inoltre, occorrerà possedere il diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza scuola media inferiore); essere in possesso della patente di guida categoria C, in corso di validità e in possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC merci), in corso di validità.

Il candidato potrà candidarsi unicamente, pena esclusione, attraverso il sito www.comune.vietri-sul-mare.sa.it nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso dove il candidato sarà reindirizzato su una piattaforma fornita dalla Società Openjobmetis S.p.A.

L’invio delle candidature dovrà avvenire entro e non oltre le ore 23,59 del giorno 23 maggio 2022 (farà fede l’ora e data del sito web dedicato).