Il cognato perde la vita, non viene informato e picchia un infermiere. Un 43enne di Torre del Greco è stato denunciato dai Carabinieri per lesioni personali nei confronti di un infermiere. Infatti, l’uomo non era stato avvisato della morte del cognato ed ha picchiato un infermiere del pronto soccorso dell’ospedale Maresca.

La lite era cominciata proprio in quanto l’uomo contestava di non essere stato informato immediatamente del decesso del parente ricoverato, degenerando poi con il colpire uno degli infermieri di turno.

I Carabinieri sono intervenuti, identificando e denunciando il 43enne.