“Il centravanti in giacca e cravatta” di Tommaso Mandato a Castellammare di Stabia appuntamento con la solidarietà

Appuntamento con la solidarietà mercoledì 20 aprile alle 18:30 presso la Parrocchia del Carmine. Nell’occasione sarà presentato il libro “Il centravanti in giacca e cravatta” di Tommaso Mandato. All’incontro saranno presenti gli ex calciatori Gennaro Iezzo, Roberto Amodio e Ernesto Apuzzo. All’evento parteciperanno l’opinionista Roberto D’Ammora e il giornalista Gaetano Imparato. La presentazione del libro è curata da Pierluigi Fiorenza.

Parte del ricavato della vendita del libro sarà devoluta in beneficenza.