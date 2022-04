Il Casatiello sorrentino, le ricette

Il “Casatiello” , è una prelibatezza enogastronomica del periodo di Pasqua . Qui nella foto di Lucio Esposito uno dei capolavori di Maria Grazia Cocurullo .

Ecco una delle ricette prese da Giallo Zafferano

Pronti a mettere le mani in pasta insieme allo chef napoletano Roberto Di Pinto per preparare una delle prelibatezze partenopee per eccellenza? Il casatiello napoletano! Simile come impasto a quello del pane ma insaporito dal ripieno di salame tipo Napoli e Pecorino, oltre ad una generosa spolverata di pepe, il casatiello napoletano è una preparazione rustica protagonista del menu di Pasqua. La caratteristica inconfondibile? Le uova fresche ingabbiate nell’impasto a ciambella e che i bambini solitamente si litigano tavola il giorno di Pasqua! Naturalmente ogni famiglia ha la sua tradizione, soprattutto rispetto al ripieno… l’importante comunque è essere generosi e abbondare in formaggi e salumi! Armatevi degli strumenti necessari per preparare un saporitissimo casatiello napoletano, iniziando dai più importanti: mani e…amore!

