Il casatiello rustico dell’Associazione Cuochi Penisola Sorrentina

Grande successo per la II edizione dell’evento di beneficenza ideato dall’Associazione Cuochi Penisola Sorrentina, presieduta dallo chef Salvatore Severi: “L’Associazione è sempre pronta a schierarsi al fianco dei più bisognosi. Un piccolo gesto, il nostro, che rende felici tante persone e che ripaga di tutti i sacrifici fatti.

Ringrazio ancora Antonio, titolare del panificio IL MULINO, per averci aiutato nella realizzazione dell’evento solidale, che quest’anno ha visto come protagonista il CASATIELLO RUSTICO, ma ancor di più ringrazio tutti coloro che hanno aderito a questa iniziativa. Grazie di cuore”

