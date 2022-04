I sindaci della Penisola Sorrentina riuniti da Sagristani per Peppe Tito. Il sindaco di Sant’Agnello ha postato questa foto con il commento, al tavolo anche il sindaco di Sorrento Massimo Coppola e di Vico Equense Peppe Aiello, entrambi con le candidature avevano teoricamente creato problemi allo stesso Tito, poi ci fa piacere vedere il sindaco di Massa Lubrense che sta bene, comunque ecco il post riunificatorio…

Stasera insieme a tutti gli amici Sindaci della Penisola Sorrentina per fare gli auguri al caro Peppe Tito per la recente elezione alla Citta’ Metropolitana di Napoli e per discutere di tutti i progetti e le pŕoblematiche comprensoriali!