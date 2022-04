Hamsik vince il campionato in Turchia. Con il pareggio di oggi con l’Antalyaspor, il Trabzonspor di Marek Hamsik vince il campionato dopo 38 anni. Nella rosa turca, allenata da Abdullah Avci, ad aver conquistato il titolo, ci sono anche Bruno Peres e Gervinho. Grande soddisfazione per lo slovacco, ex capitano del Napoli, che nel 2018 era andato vicino alla vittoria nella massima serie in maglia azzurra, ma che alla fine, nella sua carriera ai piedi del Vesuvio, si è dovuto “accontentare” di due Coppe Italia e una Super Coppa.