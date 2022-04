Hackerato sito web del Comune di Positano, in diretta tutti i consigli comunali dal 1995

Ultim’ora, Positano un attacco hacker ha colpito il sito web istituzionale del Comune. La prima conseguenza è la trasmissione in diretta streaming dei consigli comunali a partire dal 1995. I malviventi hanno chiesto un riscatto da pagare esclusivamente in bit-sesterzi romani. Serrate indagini degli inquirenti agli ordini dell’ispettore Aprile Primo. A dopo per aggiornamenti.