Ha preso il via la Sorrento Roads 2022 che percorrerà il territorio da Sorrento a Positano

Ha preso il via la Sorrento Roads 2022, un format ideato dalla Mille Miglia, la gara d’auto d’epoca tra le più famose al mondo che, fino a domenica 10 aprile, attraverserà un territorio unico, come quello compreso tra la penisola sorrentina e la costiera amalfitana, da Sorrento a Massa Lubrense a Positano.

Entusiasta dell’iniziativa il sindaco di Sorrento Massimo Coppola che si lascia fotografare in Piazza Lauro a bordo di una bellissima Ferrari gialla, una delle tante auto d’epoca che prendono parte alla manifestazione: «Un’occasione unica e una vetrina importante per la nostra città che apre la stagione turistica.

Tante meravigliose automobili, grazie alla Mille Miglia, troveranno a Sorrento una location da sogno.

Per tre giorni i tanti turisti potranno apprezzare non solo le nostre eccellenze gastronomiche ma anche territoriali e culturali. Sorrento vi aspetta!».