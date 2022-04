Guardia Costiera controlli a tappeto per l’operazione “galene” Oltre 500 interventi ispettivi, più di 2mila kg di prodotti ittici sequestrati, due ristoranti etnici chiusi, sanzioni amministrative per più di 30mila euro, contestati illeciti che vanno dalla pesca in aree/zone non consentite o vietate all’aspersione e etichettatura dei prodotti ittici e tracciabilità degli stessi. È il bilancio dell’operazione “Galene” condotta dalla Guardia Costiera in tutto il territorio della Regione Campania alla vigilia delle festività pasquali.

L’attività è stata coordinata dal centro controllo area pesca della direzione marittima della Campania, agli ordini dell’ammiraglio ispettore Pietro Giuseppe Vella. Le verifiche sono state effettuate in mare, per il contrasto alla pesca illegale; a terra, sulle grandi piattaforme logistiche di distribuzione ove viene accentrato il prodotto proveniente dall’estero; presso i punti di ingresso di quest’ultimo nel territorio italiano, in particolare nei porti, fra Salerno e Napoli , dove giunge in container a bordo delle navi.