Grave incidente a Castellammare di Stabia, il terzo in due giorni: giovane in prognosi riservata. Un grave incidente si è verificato questa notte a Castellammare di Stabia, all’uscita della galleria di Varano, intorno alle 3.00: un giovane si è schiantato contro un muro sul viadotto, mentre transitava in direzione dei caselli autostradali. È rimasto schiacciato in auto dopo l’impatto con il muro. Le forze dell’ordine al lavoro per capire come abbia perso il controllo della sua vettura.

Si tratta del terzo incidente in soli due giorni. È ancora in coma il ventenne ferito sabato pomeriggio, sempre lungo lo stesso tratto di strada. Tre le vittime in uno scontro frontale tra due motociclette.

Sempre ieri invece, ancora sul viadotto, un ferito in un incidente che ha coinvolto tre auto.