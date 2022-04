Gran Carnevale Maiorese a due settimane dal via: le immagini dei carri in anteprima. Sebbene siano ormai terminate anche le festività pasquali, a Maiori ci si prepara a festeggiare il Carnevale. La pandemia, infatti, ha frenato il 48° Gran Carnevale Maiorese, che è stato rinviato al prossimo mese di maggio in linea con gli altri Carnevali Storici d’Italia. La decisione di rinviare tutti gli eventi in programma nella settimana in cui cade il martedì grasso, è stata assunta mercoledì 26 gennaio a Roma nel corso dell’assemblea dei carnevali storici italiani che hanno deciso di far slittare l’evento tra la primavera e l’estate in considerazione di quella che era la situazione di quel periodo.

“La variante Omicron fa slittare ma non fermerà il Gran Carnevale di Maiori che, in linea con i Carnevali d’Italia, si svolgerà la prossima primavera”, avevano fatto sapere gli organizzatori

Mancano, dunque, ormai poche settimane ai festeggiamenti, che si svolgeranno dall’8 al 15 maggio 2022. Saranno questi i giorni in cui la cittadina della Costiera Amalfitana celebrerà, in concomitanza con il clou della bella stagione, l’evento carnevalesco.

In attesa di conoscere il cronoprogramma, sono state condivise le prime immagini dei carri. Quest’anno, il sindaco Antonio Capone ha messo a conoscenza i suoi concittadini che a partire dallo scorso mese di febbraio hanno, infatti, preso il via le operazioni di montaggio della tensostruttura di proprietà del Comune all’interno dell’area del parcheggio “Demanio”. La struttura è grande 25×20 metri ed ospita la costruzione dei carri allegorici.