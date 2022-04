Gragnano, lutto per il gioielliere Ciro Fontana

Gragnano a lutto per la scomparsa di Ciro Fontana.

Titolare di una gioielleria Cupydus di Gragnano, il commerciante sessantacinquenne era molto conosciuto e non solo nella città principale dei Monti Lattari.

Dolore e sconcerto in chi l’ha conosciuto. Vicinanza alla famiglia è stata espressa da tantissimi che, da questa mattina, l’hanno ricordato sui social.

È accaduto tutto in pochi mesi. La scoperta della malattia in uno stato avanzato. Il tentativo di una terapia e la morte per un tumore ai polmoni..

Vicinanza alla famiglia è stata espressa da tantissimi che, da questa mattina, l’hanno ricordato su facebook