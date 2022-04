Gli orologi della camorra: coinvolti alcuni calciatori. A parlare di questo scandalo è Luca Esposito, il genero del boss Bosti, che dalla cella in cui si trova, ha lanciato importanti accuse a calciatori e personaggi dello spettacolo, che avrebbero acquistato orologi di lusso a prezzo di listino, per rivenderli a prezzi esorbitanti sui mercati mediorientali. Un affare che apparentemente non avrebbe nulla di losco, si potrebbe pensare ad una tranquilla compravendita, ma le sue dichiarazioni ora sono al vaglio dei pm Converso e Teresi.