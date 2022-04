Ginnastica Sorrento vince l’ultima tappa del campionato di serie C. Il campionato non poteva finire meglio nel bellissimo impianto sportivo romano Bruno Grandi, che ha visto le atlete sorrentine protagoniste assolute.

Le atlete della Ginnastica Sorrento salgono, infatti, sul gradino più alto del podio vincendo così l’ultimo appuntamento romano del prestigioso torneo.

Un campionato che le ha viste sempre protagoniste in ogni prova, sfiorando di pochissimo il podio nelle prime prove e così anche la possibilità di giocarsi la salita in B, essendo la prima esclusa, possibilità concessa alle prime due classificate del campionato.

Un lavoro portato avanti sempre in salita durante tutte le tappe.

Bellissima prova per le 4 ginnaste della squadra: Roberta Asti, il capitano, ottima guida ed esempio per tutta la squadra con il suo lavoro costante, Giulia Donnarumma che con la sua tenacia è riuscita a migliorare il suo punteggio di ben 3 punti ,Alessia Arnese un bel talento e tanta personalità in pedana che le permettono di ottenere il punteggio più alto della squadra e la più piccola Viola Falcone, ancora categoria allieve, che ha dimostrato, con un attrezzo seppur insidioso come il nastro, tanta maturità.

Una bella squadra ha ovviamente una bella guida tecnica, i complimenti vanno anche a chi ogni giorno si dedica con tanta energia a questo lavoro, ex ginnaste e adesso brave istruttrici federali Francesca Ruoppo, Fiorella Iaccarino, Erika Persico, unite al lavoro di danza di Alessandra Somma e sotto la direzione tecnica della professoressa Pia Cuomo.