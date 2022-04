Ginnastica Salerno e Napoli luci ed ombre nella regular season, Campania 2000 e Stabia si confermano

Si sono svolte al PalaVesuvio di Napoli le finali regular season dei Campionati Nazionali di Serie A1, A2 e B di artistica maschile e femminile della Federazione Ginnastica d’Italia, con l’impeccabile organizzazione della società Ginnastica Campania 2000 Napoli. Il Presidente del sodalizio, Aldo Castaldo, con il suo collaudato staff composto, tra gli altri, da Massimiliano Villapiano, Marco e Giovanni Castaldo, Stefano Laudadio, Francesco Scialla, Valentina Gaverio, Federica Todisco, ha confermato quanto di buono aveva già dimostrato in tutti i grandi eventi ginnici organizzati nel 2020, 2021 e 2022.

Altalenanti i risultati agonistici complessivi ottenuti dai club della regione, davanti al pubblico amico delle grandi occasioni. In Serie A1 maschile la Ginnastica Salerno, che ha dovuto fare a meno del suo leader Salvatore Maresca per un infortunio nelle prove del mattino, è giunta solo al 7° posto lasciando il passaporto per la Final Six, in programma nello stesso Palazzetto di Ponticelli il 22 maggio prossimo, alla Palestra Ginnastica Ferrara. Nulla hanno potuto gli atleti, guidati in pedana da Marcello Barbieri, chiamati a sostituire il fuoriclasse delle Fiamme Oro, bronzo mondiale agli anelli.

A Salvatore, dopo l’intervento chirurgico che è perfettamente riuscito, gli auguri di un pronto ritorno alle gare. Non bene anche la squadra femminile che, assente nella terza prova, con il 10° posto finale retrocede in Serie A2.

Qualche luce arriva dalla Serie A2 maschile nella quale si conferma la squadra di casa, la società Ginnastica Campania 2000, diretta da Massimiliano Villapiano, Salvatore Galasso e Antonio Scardapane, che grazie all’ottimo 5° posto della terza prova conquista l’8° dei nove piazzamenti utili ad evitare la retrocessione. Un risultato che conferma il sodalizio nella ginnastica di élite e lo premia del grande sforzo organizzativo.

Luci anche dalla Serie B maschile nella quale la Ginnastica Napoli di Alessandra Di Giacomo, con il 2° posto finale, festeggia la promozione in Serie A2. Bene anche il C.G.A. Stabia Castellammare di Angelo Radmilovic che, con l’ottima terza prova, risale al 6° posto finale, scongiurando la retrocessione alla quale sono condannate le rimanenti società, dal 7° al 12° posto. Anche per gli stabiesi il giusto premio alla politica giovanile e alla cura del vivaio, da sempre suoi obiettivi primari.

Amara, invece, la conclusione per la squadra femminile di Ginnastica Napoli che, con il 12° posto finale, retrocede in Serie C.

Alla competizione, trasmessa in diretta sul canale YouTube della Federginnastica con le riprese di Ave Media Solution ed il commento tecnico affidato a Massimiliano Villapiano, Marco Castaldo e Rossana De Martino per la serie B, e a Monica Degli Uberti e Andrea Massaro per la Serie A1-A2, sono intervenuti il Vicepresidente federale Rosario Pitton, delegato del numero uno di viale Tiziano cav. Gherardo Tecchi, e Bruno Cesario in rappresentanza del Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Direzione di gara e voce dell’evento di Fabio Gaggioli.

“Spettacolo puro al PalaVesuvio, grazie alla regìa organizzativa di Aldo Castaldo, Napoli si conferma palcoscenico di eccellenza della Federginnastica, pronta, ormai, anche ad ospitare eventi internazionali – ha dichiarato il Vicepresidente federale Rosario Pitton – tutto questo in un territorio che si fa apprezzare anche per la sua solidarietà, basti pensare alla società Fitness Trybe di Pomigliano d’Arco che ha ospitato a tempo indeterminato cinque rifugiati ucraini componenti della squadra nazionale di Ginnastica Aerobica – ha concluso il prof. Pitton, intervistato da David Ciaralli dopo le premiazioni.

Per gli appassionati, appuntamento al PalaVesuvio il 21 e 22 maggio prossimi, in occasione dell’assegnazione degli scudetti tricolori 2022.