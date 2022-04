Sorrento Futsal U19, la Coppa Campania va al Terzigno. Non ce l’hanno fatta i ragazzi del Futsal Sorrento U19 nella finalissima di Coppa Italia contro il Terzigno. Al Palacercola la partita finisce 7-3 per i Terzignesi. Le parole di mister Astarita che si ritiene orgoglioso del percorso fatto: “Della finale di Coppa resta l’orgoglio tutto nostro di averci provato. Resta la consapevolezza di averci messo del nostro e un po’ di rammarico. Ma alla fine RESTA un cammino insieme FANTASTICO. Un qualcosa di diverso fatto dalle mille sfaccettature della stagione. Fatto dal ” Dobbiamo fare due allenamenti” partito da voi, alla capacità di adattamento con superficie (indoor), specialmente, posizioni, regole e tutte le tipologie di imprevisti e probabilità che il Monopoly di un campionato sa tirar fuori”. Poi i ringraziamenti: “Grazie a chi è stato il nostro “portiere quasi per caso, San Giulio da San Michele. Il nostro bomber segreto, finto portiere, Martin De Cristofaro, Tonino cantante attore multitasking. Rimangono gli esordi in prima squadra di Alessandro Testa, Emanuele Cesaro e Davide Cesaro, rimane il dinoccolare di Riccardo Anzalone, il mio cinghialone Riccardo Gargiulo, il mio Pato Pierpaolo, il mitico Giovanni Rispoli , l’uomo della rimonta Francesco Serratore.

Resta l’oki di Andrea Lopardo con la traversa ed il dito spaccato. Resta il culacchione di Giammy Parisi. Rimangono le monelle di Antonio, il Red Passion di Gioacchino, le buone intenzioni di Peppe Abate, il rimorso di Erik!!! Resta un grazie al Sorrento Futsal, a Gaetano, al Presidente Carlo Gargiulo. Resta il dirigente pompiere Mai per caso Alessandro Russo. Rimane che abbiamo fatto un gol in più del campionato, rimane il segno sulla pelle di come e cosa vuol dire cattiveria sportiva. Rimarrete tutti nel mio cuore”.