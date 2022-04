Furore / Praiano, incidente per la SITA Amalfi – Sorrento. Ci aspetta un week end di fuoco per il primo maggio

Furore / Praiano, incidente per la SITA Amalfi – Sorrento . Siamo tornati alla normalità del caos quotidiano pre Covid in Costiera amalfitana. Questa mattina un piccolo incidente sulla S.S. 163 Amalfitana verso le 9 circa. Un’auto , con a bordo dei turisti, nel fare la curva che porta alla Praia ha colpito l’autobu della SITA che andava in direzione Positano e Penisola Sorrentina. Problemi per il traffico, ma risolvibili in pochi minuti visto che è quello infrasettimanale, ci aspetterà però un week end di fuoco per il primo maggio. Proprio ieri siamo intervenuti in diretta con la tramvia da Napoli che aveva paralizzato il traffico alla Chiesa Nuova, e solo grazie all’autista della SITA si è riuscito a sbloccare. Per il ponte del 25 aprile ci sono stati blocchi anche di ore , in particolare a Castiglione di Ravello, ma anche a Positano. La S.S. 163 si appresta a diventare un inferno di lamiere, e non si trova posto, meglio prenotare o godersi la Costiera in altri giorni.

Foto Valeria Civale per Positanonews