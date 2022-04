Furore: oggi riapre la strada “Agerolina”.

A seguito del sopralluogo congiunto effettuato in data 8/4/22 della struttura tecnica del Settore Viabilità e Trasporti della Provincia e verificate le condizioni minime di sicurezza, si è deciso di riaprire, a partire dalle ore 08.00 di sabato 9 Aprile 2022, a senso unico alternato la SR 366 cd “Agerolina” al km 5+250, nel Comune di Furore, strada di collegamento e di fondamentale interesse turistico, economico e commerciale. La strada era stata chiusa il 6 marzo 2022 a causa di una frana che aveva provocato l’isolamento della comunità locale. L’ urgenza e la necessità della riapertura è stata dettata anche dalle incombenti festività pasquali che vedranno aumentare sensibilmente il traffico locale, turistico e commerciale. La Provincia di Salerno ha messo in campo tutte le proprie energie per riaprire quanto prima la strada ed eliminare il disagio ai tanti cittadini, realizzando opere in somma urgenza per le quali ha dovuto attingere fondi direttamente dal proprio bilancio. Si ringraziano per la collaborazione tutte le istituzioni locali, a partire dal Comune di Furore che, unitamente a cittadini, associazioni, commercianti, ecc hanno voluto sollecitare la Provincia alla risoluzione della problematica.

Il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese