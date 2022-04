Furore, frana a Bottara. Oggi il sopralluogo della Provincia: domani riapre la strada – ANTEPRIMA

Ritorniamo in anteprima sulla vicenda della frana che si è verificata a Furore, in costiera amalfitana. La Provincia di Salerno ha effettuato un sopralluogo alcune ore fa, verso le 13:00, con la ditta incaricata ai lavori della strada in cui si è verificato lo smottamento. Fumata bianca per la riapertura della strada dopo oltre un mese, come previsto due giorni fa da Positanonews. La frana sta generando disagi in vista della stagione estiva che già ha portato ondate bus carichi di turisti: dal momento della frana le attività turistiche hanno subito un danno non indifferente, con l’interruzione di un importante collegamento con Agerola – cuore dei Monti Lattari – e Amalfi, Positano e Praiano. La riapertura è prevista dunque per domani con senso unico alternato, che verrà istituito in mattinata. La frana si è verificata lo scorso 6 marzo 2022. Un masso di notevoli dimensioni si era distaccato da una ripa di proprietà privata posta a distanza di quasi 100 metri dalla sede stradale e ad un’altezza che sfiora i 100 metri. Il masso, nel rotolare a valle, aveva investito il muro di sostegno in pietrame posto a monte della strada, demolendone una porzione.