Furore: avviso di manifestazione di interesse per la concessione dell’area di parcheggio “Marina di Praia”. Il Comune di Furore (SA), intende procedere, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, rotazione, all’espletamento di un’ indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di gara telematica mediante RDO (richiesta di offerta) ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b) D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

L’appalto ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio di gestione degli stalli di sosta a raso a pagamento in località “Marina di Praia” del Comune di Furore (SA) – area parcheggio in concessione mq 394,00 da destinare a sosta autovetture, motocicli e posti disabili come da allegata planimetria. Le tariffe da applicare all’utenza sono le seguenti:

– euro 2,00/ora per motocicli;

– euro 3,00/ora per autovetture – euro 4,00/ora nella fascia oraria 21,00 – 3,00;

– euro 5,00/ora per pulmini fino a nove posti.

Il canone minimo di concessione, fissato quale base di gara, è stato calcolato nella misura pari ad € 40.000 annui oltre iva. I concorrenti, per l’affidamento della concessione oggetto della presente gara, dovranno indicare nell’offerta economica un importo percentuale che dovrà essere in aumento rispetto al canone posto a base di gara. Non saranno prese in considerazione offerte alla pari o in diminuzione.

La durata della concessione è di tre anni, decorrenti dalla data di affidamento del servizio.

La gara sarà espletata con procedura negoziata, ai sensi dell’Art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 164 del D. Lgs. 50/2016. Il Comune provvederà ad inviare, a coloro che abbiano utilmente presentato la manifestazione d’interesse e che risultino in possesso dei requisiti previsti, la lettera di invito a partecipare alla procedura concorrenziale. I concorrenti che saranno invitati per l’affidamento della concessione oggetto della presente gara, dovranno indicare nell’offerta economica un importo che dovrà essere superiore rispetto alla misura stabilita a base di gara. Non saranno prese in considerazione offerte alla pari o in diminuzione.

Per la partecipazione alla procedura di gara, oltre ai requisiti generali espressamente previsti dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, si richiedono anche i seguenti requisiti:

a) Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma a) D. Lgs n. 50/2016):

– essere iscritti nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. per categorie di attività che comprendano quelle dell’affidamento di cui trattasi;

b) Capacità economica-finanziaria (art. 83 comma b) D. Lgs n. 50/2016)

– aver realizzato servizi analoghi all’oggetto dell’appalto, di importo non inferiore al 25% del valore di concessione (€.30.000,00);

c) Capacità tecnica e professionale (art. 83 comma c) D. Lgs. 50/2016)

– aver effettuato almeno un servizio analogo all’oggetto dell’appalto, eseguito presso Enti Pubblici e/o Privati;

La concessione del servizio sarà aggiudicata secondo il criterio della mgliore offerta in aumento sul prezzo base posto a base di gara (art.73 lett.c) RD n.827/1924)

La manifestazione d’interesse, sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata la fotocopia di un documento in corso di validità del sottoscrittore, dovrà pervenire entro e non oltre il 06 MAGGIO 2022, a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.furore.sa.it o a mano o a mezzo servizio postale in busta chiusa riportante la dicitura ”MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO IN LOCALITA’ “MARINA DI PRAIA” DEL COMUNE DI FURORE”. La stessa dovrà essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi

del DPR n.445/2000.

Eventuali informazioni e/o chiarimenti inerenti la presente procedura esplorativa di manifestazione d’interesse, possono essere richiesti al Servizio Tecnico-Manutentivo (tel. 089-874100 – email: utc@comune.furore.sa.it).