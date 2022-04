Fuga di gas: alle 19 un bus della Sita da Pimonte per fare rientro ad Agerola. Alle 19 un bus della Sita partirà dalla piazza di Pimonte per fare rientro ad Agerola attraverso il Valico di chiunzi – ha informato l’amministrazione comunale di Agerola tramite un post pubblicato sulla pagina Facebook dell’Ente.

Consigliamo a chi è in fila in auto in direzione Agerola di fare rientro attraverso un percorso alternativo, dato che la complessità dell’intervento non ci permette di dare una tempistica certa.

A chi abbia posti in auto chiediamo di recuperare eventuali altri passeggeri rimasti bloccati.