Frana alla Valle delle Ferriere, chiuso il sentiero fra Scala e Amalfi

Scala (Salerno) Oggi la frana alla Riserva della Valle delle Ferriere in Costiera amalfitana .

Lo smottamento, fa sapere il Comune di Scala, “si è verificato circa 100 metri dopo Agricola Fore Porta, al confine con il territorio del Comune di Amalfi”.

Il sindaco di Scala, Luigi Mansi, ha raggiunto la zona per un sopralluogo, accompagnato dalla Protezione Civile, i Carabinieri Forestali ed i vigili del fuoco.

Dal Comune di Amalfi hanno fatto sapere che “è fatto assoluto divieto di transito” lungo il sentiero. I vigili del fuoco hanno operato anche con un elicottero con ‘termocamera’ per assicurarsi che la frana, provocata dal distacco di un masso dal costone roccioso, non avesse travolto nessuno. L’attività ha dato esito negativo. Il sindaco Mansi ha provveduto a firmare un’ordinanza con la quale vieta l’accesso al sentiero ed ha inviato comunicazione a Genio Civile e Regione Campania per gli interventi di ‘somma urgenza’ (ANSA).