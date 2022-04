Positano, Costiera amalfitana. La redazione di Positanonews fra i giovani a seguire la votazione del Forum dei Giovani . Di seguito sotto la Formazione delle liste elettorali per l’elezione del Nuovo Direttivo del Forum dei Giovani di Positano. ” Buona l’affluenza, si riparte dopo due anni di pandemia”, ci spiega il consigliere comunale al ramo Antonio Attanasio che ci fa sapere che la sede sarà in una stanza del plesso dell’ex scuola elementare in Via Pasitea . Il direttore del giornale Positanonews.it avvocato Michele Cinque ha fatto gli auguri a tutti i partecipanti “Il futuro riparte dai giovani, e il Forum deve essere parte attiva della comunità, accettandone anche le critiche se vengono e partendo da esse per crescere. Il Forum dei Giovani è un fulcro importate per il paese, dai giovani devono venire spunti e pensieri innovativi, sopratutto contro gli schemi e il pensiero unico per andare verso nuovi orizzonti e migliorare il paese e la socializzazione sul territorio “. Un augurio ai giovani di vincere la propria partita, come la ha vinta il Napoli, come ha detto giustamente anche il consigliere Attanasio che ci ha fatto sapere che in serata stessa ci saranno i risultati .

Le operazioni di voto sono previste oggi Domenica 3 Aprile dalle 14:00 alle 19:00 presso la Sala A. Milano. Hanno facoltà di voto tutti i giovani residenti dai 16 ai 34 anni muniti di documento d’identità. E’ possibile esprimere due preferenze rispettando la parità di genere. Al giorno 28/03/2022 risulta così composta la lista elettorale per l’elezione dei Delegati che formeranno il nuovo Direttivo del Forum dei Giovani di Positano. I candidati alla carica di Delegato sono:

SEZIONE FEMMINILE

ANGELISI Benedetta – nata a Piano di Sorrento (Na) il 27/09/2000

FERRAIOLI Margherita – nata a Piano di Sorrento (Na) il 11/04/2001

MANZI Federica – nata a Vico Equense (Na) 10/02/2002

MILANO Ida – nata a Vico Equense (Na) il 17/08/2001

VILLANO Angela – nata a Napoli (Na) il 29/05/2001

SEZIONE MASCHILE

GRASSI Roberto – nato a Vico Equense (Na) il 22/08/1995

LISI Gabriele – nato a Piano di Sorrento (Na) il 01/10/2001

PALUMBO Delfo – nato a Sorrento (Na) il 04/09/1996

PETRUCCI Luigi – nato a Vico Equense (Na) il 25/03/2001

PROTO Francesco Achille – nato a Cava de’ Tirreni (Sa) il 06/03/2006

RICCO Luca – nato a Vico Equense (Na) il 24/11/2001