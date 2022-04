Formula Uno, GP Imola 2022: le pagelle di Carlo Ametrano

Formula Uno, le classiche pagelle dello scrittore stabiese Carlo Ametrano intervenuto in esclusiva al termine del GP di Imola vinto da Max Verstappen.

A casa nostra è dominio Red Bull che batte nettamente la Ferrari. Nel Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna vince Max Verstappen che, tra Sprint e gara, chiude a punteggio pieno davanti a Sergio Perez e Lando Norris. Il team austriaco ha totalmente dominato, con Verstappen che ha gestito tranquillamente la gara senza nessun tipo di difficoltà. L’olandese si prende la seconda posizione anche della classifica piloti, sempre dietro a Leclerc che resta saldamente leader.

Oggi abbiamo ascoltato per la nostra rubrica “Un voto per la Formula Uno” lo scrittore stabiese Carlo Ametrano, autore del libro “Ayrton… per sempre nel cuore” e grande appassionato di Formula Uno.

Pubblichiamo l’estratto dell’intervista telefonica

Ciao Carlo, prima di iniziare con il pagellone ti chiediamo una considerazione sulla gara.

“E’ stata una gara a senso unico. La Red Bull ha dominato e Verstappen ha assolutamente meritato il successo. Per quel che riguarda la Ferrari è stato un Gran Premio deludente, quando perdi i casa queste sconfitte valgono doppio. Difficoltà enormi ancora per la Mercedes: Hamilton ha una macchina davvero inguidabile… mentre Russell ha svolto davvero una super gara”.

Primo posto per Max Verstappen che domina la gara. Che voto gli diamo?

“Gara dominata, così come tutto il weekend: pole, Sprint e gara portata a casa. Voto 10”.

Seconda piazza per la Red Bull di Perez, molto solido. Voto?

“Ha fatto la sua ottima prestazione. Perez è un buon secondo e può dare una bella mano a Verstappen. Voto 8”.

Terzo posto per la McLaren di Norris, per la prima volta sul podio. Che ne pensi?

“La McLaren ha trovato un ottimo podio a Imola, quasi impensabile. Voto 7.5”.

Quarta piazza per la Mercedes, sempre in difficoltà, di Russell. Voto?

“E’ l’uomo in più in questo momento della Mercedes. Ho sempre detto e pensato che ne sentiremo parlare. Voto 7”.

In quinta posizione c’è uno straordinario Valtteri Bottas su Alfa Romeo. Che ne pensi?

“E’ il primo dei motorizzati Ferrari. Sta facendo davvero bene con l’Alfa, si trova davvero bene con questa vettura e scuderia. Voto 6.5”.

Sesta piazza per Leclerc, il grande sconfitto del weekend. Come valuti la sua prestazione?

“Deve stare tranquillo. Non devono accelerare, il mondiale è ancora molto lungo e in casa Ferrari devono mangiarsi ancora tanto pane. Voto 4”.

Che mi dici della settima posizione di Tsunoda?

“L’ho sempre detto che il giapponesino è forte. Ha una grande qualità, ne sentiremo parlare per molto tempo sono convinto. Voto 7”.

Che voto dai all’ottavo posto di Vettel, finalmente in top ten?

“Quando ha l’opportunità fa vedere e ricordare a tutti che è un quattro volte campione del mondo. Voto 6.5”.

Segue subito Magnussen, voto?

“I misteri della vita! La Haas quest’anno è letteralmente rinata. Voto 6.5 “.

Chiude la top ten l’altra Aston Martin, di Stroll. Come valuti la sua gara?

“Un buon risultato, che da morale a lui e alla scuderia. Voto 6”.

Carlo noi ti facciamo i complimenti e ti ringraziamo e diamo appuntamento a tutti i nostri ascoltatori per il Gran Premio di Miami. Prima di chiudere, ci vuoi aggiornare sui tuoi appuntamenti?

“Sì. Ci diamo appuntamento giovedì sera a Odeon Tv per commentare quanto accaduto a Imola. Sono davvero orgoglioso di questo, ringrazio come sempre Filipo Gherardi e Martina Renna per l’invito. Infine, non può mancare ovviamente l’appuntamento con il Senna Day, in programma il 30 aprile alle Cantine Zuffa a Imola, alle ore 19.30. Avremo tantissimo ospiti: ex piloti, giornalisti, attrici e non solo. Non potete mancare”.

Se vuoi riascoltare tutta l’intervista telefonica di Carlo Ametrano, è possibile farlo semplicemente cliccando play sul lettore multimediale che segue: http://chirb.it/a9mHvn