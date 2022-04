Formula Uno, a Imola con un disastro Ferrari, vince Verstappen.

Con il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna si è giunti al quarto appuntamento della stagione 2022 di F1. Sulle rive del Saterno vince Verstappen davanti a Sergio Perez con le Red Bull. Delusione Ferrari con Leclerc 6° dopo un errore. Out Carlos Sainz fin dall’inizio. Chiude in 14 ma posizione il sette volte campione del mondo Hamilton.

Dopo la palpitante gara sprint ,vinta il sabato, Verstappen scatta davanti a tutti. Al suo fianco Leclerc con Perez e Sainz, autore di una gran rimonta dal decimo posto, in seconda fila. Giornata caratterizzata dal mal tempo, sebbene al momento del via la pista si va asciugando. Gara quindi con gomme intermedie in partenza, ma con possibile passaggio alle slick. Previsioni tuttavia incerte, lungo il circuito Enzo e Dino Ferrari affollato dai fan della Scuderia del Cavallino. Giro di ricognizione tra i numerosi fumogeni rossi accesi dai tifosi che affollano gli spalti.

Pessima partenza di Charles Leclerc che viene passato da Perez e Norris e finisce quarto. Malissimo anche Sainz che finisce nella ghiaia dopo un contatto con Ricciardo al Tamburello. Safety car in pista per permettere la rimozione della vettura di Sainz. Ricciardo invece è riuscito a riprendere la via della pista. In testa il trio Verstappen-Perez-Norris il podio provvisorio, poi Leclerc, Magnussen e Russell, autore di una grandissima partenza.

Al 6° giro ritiro per Fernando Alonso che rientra ai box con la pancia destra della vettura completamente squarciata. Nel frattempo Verstappen allunga ancora su Perez mentre Leclerc non è ancora riuscito a piazzare il proprio attacco a Norris. Leclerc infila Norris all’interno del Tamburello con un Sorpasso di forza del monegasco che si lancia all’inseguimento di Perez, tre secondi più avanti. Il monegasco della Ferrari abbassa a due secondi e mezzo il ritardo da Perez ma il tempo perso dietro a Norris potrebbe costare caro al ferrarista in ottica primo posto. Al 12° giro sorpasso e controsorpasso tra Russell e Magnussen. Ne approfitta Bottas per agganciare gli scarichi della Mercedes. Ora è lotta a tre per il quinto posto. Successivamente Russell passa Magnussen alla Variante Alta e tiene nell’incrocio successivo.

Il danese della Haas ora si deve difendere da Bottas. La pista va asciugandosi ma il meteo prevede pioggia entro i prossimi 30 minuti. Al 17° giro, Ricciardo, ultimo in classifica, è il primo a fermarsi per il pit stop. Gomme gialle per l’australiano della McLaren che sarà osservato speciale da tutti gli altri team per capire le prestazioni della gomma da asciutto. Non si ferma Verstappen ma entra Perez. Leclerc prosegue copiando la strategia di Max. Si fermano anche Russell e Bottas. Al 20° giro si fermano Verstappen, Leclerc e Norris. Leclerc rientra davanti a Perez ma deve subito cedere la posizione al messicano, arrivato di gran carriera con le gomme in temperatura.

Giro veloce di Leclerc, al 22°, che però non riesce a passare Perez. Il monegasco sta girando un secondo più veloce di Verstappen che ne ha però oltre sette di vantaggio sul ferrarista e sul compagno Perez. Dopo quello del 23°ulteriore giro veloce di Max Verstappen alla 25ma tornata, poi arriva subito la risposta di Perez. In questa fase meglio il messicano che, dopo la difesa su Leclerc, è tornato a sette secondi dal compagno. Intanto, il pilota dellaFerrari, viaggia stabilmente con un secondo e mezzo di ritardo da Perez ma entrambi stanno guadagnando costantemente su Verstappen che sembra pensare alla gestione del gap più che ad aggiungere altri decimi tra sé e gli inseguitori. Nei giri successivi Verstappen approfitta dei problemi di Perez per allungare a quasi dieci secondi il proprio vantaggio. Intanto si attende la decisione della Direzione per l’attivazione del DRS, chiesto a gran voce via radio da quasi tutti i piloti. Mentre Verstappen guida a suon di giri piu veloci, al 34° giro arriva l’ok per l’utilizzo del DRS. Ora ci sarà gran battaglia in pista con molta attenzione ai sorpassi visto che, fuori dalla traiettoria, l’asfalto è ancora molto umido. Nei giri successivi si continua a registrare il duello tirato tra Perez e Leclerc ,

col monegasco che guadagna qualche decimo ma poi lo riperde subito dopo. Intanto Verstappen vola sempre più lontano. Al 41 giro, sensazionale doppiaggio di Verstappen su Hamilton , avvenimento impensabile fino a pochissimi gran premi fa. Al 50° giro Leclerc rientra ai box per montare gomma rossa e provare a ottenere il punto extra dato dal giro più veloce. Al rientro in pista il monegasco deve lasciare strada a Lando Norris, perde il terzo posto, ma avrà il vantaggio della gomma rossa da qui a fine gara. Al giro successivo Leclerc riesce a passare Norris al Tamburello e mette Perez nel mirino che avrà le gomme più fredde. Intanto pit stop anche per Max Verstappen che rientrerà comodamente al primo posto. Al 53° ancora giro più veloce per Leclerc che però non riesce a ridurre il gap da Perez quel tanto che basta per provare il sorpasso.

Nella foga del momento errore del monegasco che scivola nella via di fuga della Variante Alta e va a toccare le protezioni. Norris sale così in terza posizione con Leclerc che è costretto a un pit stop extra per sistemare l’ala anteriore danneggiata. Il monegasco rientra in nona posizione, dietro a Magnussen. Al 56° giro veloce per Verstappen che si prende anche il punto extra. Leclerc salta Magnussen al Tamburello e si lancia all’inseguimento di Vettel,che sorpassa al 59° giro portandosi in settima posizione. Al 61° giro, lotta serrata tra Russell e Bottas per il quarto posto con il finlandese che potrebbe regalare un risultato clamoroso all’Alfa Romeo. Al 62° giro Leclerc sorpassa anche Tsunoda e si prende la sesta piazza limitando al massimo i danni dopo l’errore.

Ultimo giro il 63° con Verstappen che vince il GP del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna guidando dall’inizio alla fine. Secondo posto per Perez a completare la doppietta Red Bull. Norris chiude terzo e si prende il sesto podio in carriera. Quarto posto per Russell che si difende dagli attacchi di Bottas, poi Leclerc, Tsunoda, Vettel, Magnussen e Stroll. Hamilton chiude in 14 ma posizione.

Ordine di arrivo

1 M. Verstappen (B) Red Bull / 2 S. Perez (B) Red Bull + 13″7 3 L. Norris (M) McLaren + 30″8 4 G. Russell (M) Mercedes + 37″8 5 V. Bottas (M) Alfa Romeo + 38″4 6 C. Leclerc (B) Ferrari + 58″5 7 Y. Tsunoda (M) AlphaTauri + 56″0 8 S. Vettel (M) Aston Martin + 63″2 9 K. Magnussen (M) Haas + 69″0 10 L. Stroll (M) Aston Martin + 1 giro 11 E. Ocon (M) Alpine + 1 giro 12 A. Albon (M) Williams + 1 giro 13 P. Gasly (M) AlphaTauri + 1 giro 14 L. Hamilton (M) Mercedes + 1 giro 15 G. Zhou (M) Alfa Romeo + 1 giro 16 N. Latifi (M) Williams + 1 giro 17 M. Schumacher (B) Haas + 1 giro 18 D. Ricciardo (D) McLaren + 1 giro 19 F. Alonso (I) Alpine RITIRO 20 C. Sainz (I) Ferrari RITIRO

Classifica Mondiale Piloti

1 Charles Leclerc Scuderia Ferrari 86 2 Max Verstappen Oracle Red Bull Racing 59 3 Sergio Perez Oracle Red Bull Racing 54 4 George Russell Mercedes-AMG Petronas F1 Team 49 5 Carlos Sainz Jr. Scuderia Ferrari 38 6 Lando Norris McLaren F1 Team 35 7 Lewis Hamilton Mercedes-AMG Petronas F1 Team 28 8 Valtteri Bottas Alfa Romeo F1 Orlen 24 9 Esteban Ocon BWT Alpine F1 Team 20 10 Kevin Magnussen Haas F1 Team 15 11 Daniel Ricciardo McLaren F1 Team 11 12 Yuki Tsunoda Scuderia AlphaTauri 10 13 Pierre Gasly Scuderia AlphaTauri 6 14 Sebastian Vettel Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team 4 15 Fernando Alonso BWT Alpine F1 Team 2 16 Guanyu Zhou Alfa Romeo F1 Orlen 1 17 Alexander Albon Williams Racing 1 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team 1 19 Mick Schumacher Haas F1 Team 0 20 Nico Hulkenberg Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team 0 21 Nicholas Latifi Williams Racing

Classifica mondiale costruttori

1 – Ferrari – 124 punti

2 – Red Bull – 113 punti

3 – Mercedes – 77 punti

4 – McLaren 46 punti

5 – Alfa Romeo – 25 punti

6 – Alpine – 22 punti

7 – AlphaTauri – 16 punti

8 – Haas – 15 punti

9 – Aston Martin – 5 punti

10 – Williams – 1 punto

Prossimo appuntamento il GP di Miami in programma nel weekend dell’8 maggio sul circuito cittadino della città degli Stati Uniti. Quella in Florida sarà una prima assoluta per la Formula Uno . – 24 aprile 2022 – salvatorecaccaviello