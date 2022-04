Folgore Massa vs Avimecc Modica 0-3: parole di Fabrizio Ruggiero. “Dobbiamo dare merito ai nostri avversari che hanno vinto meritatamente sul campo. Hanno toccato tante palle a muro, difendendo tantissimo senza far cadere pallonetti: tutte cose che noi non siam riusciti a fare altrettanto bene. Bisogna ripartire dalla reazione del terzo set: ora affronteremo squadre super blasonate, che avranno sicuramente più da perdere rispetto a noi. Non fa piacere incassare sconfitte , ma conosciamo il valore dei ragazzi: dobbiamo solo ritrovare fiducia e riprendere a lottare su ogni singolo pallone. Mariano Gargiulo ha dimostrato di dare sempre il 200% in tutti gli spezzoni di partita, ed è emozionante perché i giovani rappresentano un asset importante per il nostro futuro”.