Finisce in parità Sorrento Futsal – San Marzano, si deciderà tutto nell’ultima giornata. Una rete di Testa e una di La Marca, per il pareggio rossonero contro il Futsal San Marzano, rimandano le sorti della squadra al prossimo match contro il Pozzuoli, grazie anche alla sconfitta dell’Olympique Sinope. “Il San Marzano è una bella squadra – commenta Carlo Vinaccia -. Conoscevamo i loro punti di forza, i due giocatori più difficili da affrontare e ci siamo preparati bene. Io cerco di dare il mio contributo per la salvezza in ogni partita e speriamo di riuscirci nel prossimo match”, conclude.