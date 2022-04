Festeggia De Laurentiis: il Bari è promosso in B. Aurelio de Laurentiis e il figlio Luigi sono riusciti, con tre giornate di anticipo, a portare il Bari in serie B. La promozione matematica è avvenuta grazie alla vittoria con il Latina, anche se sarebbe bastato un pareggio e i galletti tornano in cadetteria a distanza di 4 anni.